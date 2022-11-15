Киев, , 11:38 — REGNUM Глава киевского нацистского режима В. Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Зеленский заявил о радиационной и ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождении пленных по формуле «всех на всех», восстановлении территориальной целостности б. УССР, «выводе российских войск» и прекращении боевых действий, «возвращении справедливости», «противодействии экоциду, недопущении эскалации, фиксации окончания войны».

Глава киевского режима предложил ведущим государствам мира «быть сотворцами мира вместе с Киевом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский исключил возможность заключения новых минских соглашений. По его словам, киевскому режиму нужны эффективные гарантии безопасности в рамках «Киевского договора о безопасности». Он исключил возвращение к минскому формату соглашений.

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