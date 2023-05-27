Сингапур, 3 июня, 2023, 09:38 — ИА Регнум. В Индонезии предложили план мирного урегулирования конфликта на Украине, одним из пунктов которого является создание демилитаризованной зоны. Его 3 июня на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» представил министр обороны этой страны Прабово Субианто.

Глава минобороны Индонезии предложил создать демилитаризованную зону на Украине
Иван Шилов ИА REGNUM

«Каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны», — уточнил он.

Глава минобороны, помимо создания демилитаризованной зоны в регионе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, считает необходимым ввести туда миротворцев Организации Объединённых Наций (ООН).

Первый пункт индонезийского плана содержит призыв к немедленному прекращению огня обеими сторонами.

Субианто подчеркнул, что Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии ООН.

Глава минобороны Индонезии также призвал участников форума принять декларацию с призывом к немедленному прекращению огня на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, пока предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине нет. По его словам, в настоящее время речь о переговорах Кремля с представителями действующей на Украине власти вряд ли может идти, так как «переговоры с РФ запрещены» властями киевского режима.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Кремль готов к мирным переговорам с Украиной. Он напомнил, что для этого необходима только готовность Киева к признанию справедливыми условий Москвы о мирном урегулировании конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любая инициатива по переговорам об урегулировании украинского конфликта будет встречена с одобрением. Он отдельно отметил, что США поддержат Бразилию, Китай и любую другую страну, которые примут решение о посредничестве в переговорах по Украине.

В феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, который включает 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.