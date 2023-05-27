Сингапур, 3 июня, 2023, 09:38 — ИА Регнум. В Индонезии предложили план мирного урегулирования конфликта на Украине, одним из пунктов которого является создание демилитаризованной зоны. Его 3 июня на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» представил министр обороны этой страны Прабово Субианто.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны», — уточнил он.

Глава минобороны, помимо создания демилитаризованной зоны в регионе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, считает необходимым ввести туда миротворцев Организации Объединённых Наций (ООН).

Первый пункт индонезийского плана содержит призыв к немедленному прекращению огня обеими сторонами.

Субианто подчеркнул, что Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии ООН.

Глава минобороны Индонезии также призвал участников форума принять декларацию с призывом к немедленному прекращению огня на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, пока предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине нет. По его словам, в настоящее время речь о переговорах Кремля с представителями действующей на Украине власти вряд ли может идти, так как «переговоры с РФ запрещены» властями киевского режима.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Кремль готов к мирным переговорам с Украиной. Он напомнил, что для этого необходима только готовность Киева к признанию справедливыми условий Москвы о мирном урегулировании конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любая инициатива по переговорам об урегулировании украинского конфликта будет встречена с одобрением. Он отдельно отметил, что США поддержат Бразилию, Китай и любую другую страну, которые примут решение о посредничестве в переговорах по Украине.

В феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, который включает 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.