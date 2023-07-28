Ростов-на-Дону, 28 июля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. В Министерстве здравоохранения России заявили, что при теракте ВСУ в Таганроге пострадали 14 человек. Как отметили 28 июля в ведомстве, семерых человек госпитализировали и ещё семерым помощь оказали на месте.

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«По предварительным данным, пострадали 14 человек, семь из которых бригадами скорой доставляются в медицинские учреждения региона. Еще семи пострадавшим помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не понадобилась. Специалисты оказывают необходимую помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в центре Таганрога прогремел днём 28 июля. Сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей, также повреждения получили близлежащие постройки, выбило рамы в окнах и балконах трёхэтажного жилого дома.

Минобороны России назвало случившееся очередным терактом Киева. В ведомстве рассказали, что ВСУ ударили переоборудованной ракетой С-200 по жилому сектору Таганрога, ракету удалось сбить в воздухе, однако её осколки упали на город. Позднее оборонное ведомство подтвердило перехват ещё одной украинской ракеты. Обломки упали в безлюдной местности.

Также стало известно, что после взрыва в центре города перекрыли движение по нескольким улицам. Сотрудники ГИБДД рекомендовали водителям выбирать пути объезда и ехать по улице Фрунзе и улице Чехова.