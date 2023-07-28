Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Министерство обороны России подтвердило перехват ещё одной украинской ракеты в Ростовской области. Как сообщили в ведомстве 28 июля, обломки упали в безлюдной местности.

Кадр из видео Сбитая украинская ракета под Азовом

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азова Ростовской области. Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что повторный удар произошёл около 17:15 (мск). Как и в первом случае, украинские силы использовали переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200.

Перед этим о перехвате второй за день ракеты ВСУ сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в центре Таганрога прогремел взрыв. Глава региона заявил, что сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей — разрушены стена и кровля. Повреждения получили гаражи и хозпостройки, выбило рамы в окнах и балконах трёхэтажного многоквартирного дома.

По последним данным, пострадали 15 человек, девять госпитализировали. Минобороны назвало случившееся очередным терактом Киева. В ведомстве рассказали, что ВСУ ударили переоборудованной ракетой С-200 по жилому сектору Таганрога, ракету удалось сбить в воздухе, однако её осколки упали на город.