Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. В Таганроге Ростовской области прогремел сильный взрыв. Об этом 28 июля сообщили местные жители.

112

По данным Telegram-канала «112», ЧП произошло около ресторана «Чехов Сад» в Таганроге. При этом очевидцы заявили, что взрыв прогремел в районе аквапарка на улице Адмирала Крюйса.

На кадрах с места происшествия виден столб дыма, поднимающийся в небо. На месте взрыва образовалась воронка. Сейчас её обследуют.

По предварительным данным, есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Как сообщил источник канала, известно о трёх пострадавших.

Подробности уточняются.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822642" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Таганроге местные жители сообщают о сильном взрыве

Как сообщало ИА Регнум, в одном из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Во дворе жилого многоквартирного дома около Вертолётного поля взорвалась граната.

В результате ЧП мужчине оторвало пальцы, его доставили в медучреждение. Здание оцепили, часть жильцов эвакуировали.