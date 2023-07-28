Жители Таганрога сообщили о мощном взрыве
Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. В Таганроге Ростовской области прогремел сильный взрыв. Об этом 28 июля сообщили местные жители.
По данным Telegram-канала «112», ЧП произошло около ресторана «Чехов Сад» в Таганроге. При этом очевидцы заявили, что взрыв прогремел в районе аквапарка на улице Адмирала Крюйса.
На кадрах с места происшествия виден столб дыма, поднимающийся в небо. На месте взрыва образовалась воронка. Сейчас её обследуют.
По предварительным данным, есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Как сообщил источник канала, известно о трёх пострадавших.
Подробности уточняются.
Как сообщало ИА Регнум, в одном из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Во дворе жилого многоквартирного дома около Вертолётного поля взорвалась граната.
В результате ЧП мужчине оторвало пальцы, его доставили в медучреждение. Здание оцепили, часть жильцов эвакуировали.