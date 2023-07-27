Москва, 27 июля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Сообщения американской газеты The New York Times (NYT) о якобы начале основной фазы украинского контрнаступления не имеют значения, поскольку российские войска успешно отражали и также продолжают отражать любые попытки ВСУ прорвать оборону, а западные СМИ и раньше писали подобные материалы. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в газете The New York Times (NYT) появилось сообщение со ссылкой на источники в Пентагоне, что ВСУ переходят к основной фазе контрнаступления. Тысячи украинских военнослужащих, прошедших западную подготовку, сосредотачиваются на Запорожском направлении, там, по словам источника, развернутся основные бои. В материале говорится, что новая фаза контрнаступления продлится примерно три недели.

Как отметил военный политолог Перенджиев, само по себе украинское контрнаступление анонсировалось подобным же образом, как масштабное действие, поддерживаемое Западом. Однако, эти заявления и публикации не дали ровным счётом ничего.

«Не надо никаких фаз нам ожидать. Мы ведём разведку, она чётко выявляет направления наступления. Мы же принимаем решения по отражению, и делаем это на всех фронтах. И наши военные уж точно не будут ориентироваться на какие-то там сообщения The New York Times, даже если они совпадают с сообщениями наших же военных деятелей», — подчеркнул Перенджиев.

В частности, эксперт обратил внимание на озвученное ранее заявление главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. 23 июля он рассказал, что ВСУ готовятся к новой волне контрнаступления в конце месяца. Рогов также указал на сосредоточение войск именно на Запорожском фронте. Как объяснил Перенджиев, это действительно одно из приоритетных направлений для Киева.

«Так ВСУ пытаются перерезать наш сухопутный коридор от Донбасса к Крыму и ещё получить доступ к Азовскому морю. Там Перекопский перешеек, с этой территории будет очень трудно потом выкуривать противника. К тому же мы не можем исключать замыслы Киева устроить провокацию на Запорожской АЭС», — рассказал военный политолог.

По словам Перенджиева, если из Киева и раньше уже звучали угрозы в сторону ЗАЭС, то можно предположить, что замыслы осуществить провокацию по-прежнему сохранились. Кроме того, эксперт отметил, что ВСУ могут рассматривать и другие направления для усиленной атаки, не только юг Запорожской области, поэтому Россия не станет сосредотачивать всё своё внимание на одном предполагаемом направлении. Перенджиев выразил уверенность, что российские войска будут продолжать держать усиленную оборону на всех направлениях.

Украинское контрнаступление широко анонсировалось западными СМИ ещё с конца 2022 года, однако, атака ВСУ так и осталась безуспешной, что констатировали как на Западе, так и в России. 23 июля российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что украинское контрнаступление провалилось.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил, что украинский режим 4 июня начал давно обещанное наступление на разных участках фронта. Российские войска сорвали все атаки противника.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News назвал ожидания результата от наступления, которое проводят ВСУ, преувеличенными. Он добавил, что в ходе боевых действий есть разные обстоятельства и препятствия, обратив внимание на то, что оборонительные линии Вооружённых сил РФ являются очень сильными, особенно минные поля.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ход украинского контрнаступления отметил, что у Украины есть чёткий план, и она его придерживается. Он признал, что Киев сталкивается с трудностями и ситуация вокруг ЧВК в России создаёт дополнительные преимущества для Украины, которыми она может воспользоваться.