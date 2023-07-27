Вашингтон, 27 июля, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Журналисты американского издания The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Пентагона оповестили 27 июля о начале ключевой фазы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утверждается, что киевские власти бросили в бой тысячи военнослужащих. Якобы эти солдаты до недавнего времени находились в резерве, а многие из них прошли западную подготовку. Известив, что в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель, американские журналисты обозначили местом её проведения запорожское направление.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украинское контрнаступление планировали давно, но постоянно переносили. То, что киевские военные не преуспели в своих атаках, неоднократно подчеркивали Минобороны и президент России Владимир Путин. Союзники Киева тем временем обеспокоены медленным ходом операции. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в середине июля посоветовал Киеву «полностью задействовать все свои силы».

Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил газете The Wall Street Journal, что медленные действия ВСУ могут обернуться вызовом для способности западных стран поставлять Киеву оружие, нехватка которого наблюдается у украинских военных уже сейчас.

«Украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану», — признался на днях министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

«Медленный темп украинского контрнаступления против находящихся на укрепленных позициях российских захватчиков ослабляет надежды на то, что переговоры о завершении боевых действий могут быть в этом году, и повышает угрозу затянувшегося конфликта», — говорится в сообщении Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц.

Даже поляки признали, что контрнаступление провалено. «Темпы контрнаступления значительно снизились, что привело к разочарованию украинских союзников, которые надеялись, что тяжелое вооружение и обучение помогут вытеснить русских из юго-восточных регионов. В конце июня стало ясно, что контрнаступление не соответствует ожиданиям лидеров на Западе. У России было слишком много времени для подготовки», — отмечается в публикации издания Wydarzenia.

«Мы приближаемся к этому моменту», — сказал украинский лидер Владимир Зеленский на Аспенском форуме по безопасности. Вслед за ним Bild и некоторые другие западные издания заявили 25 июля, что президент Украины объявил о начале «новой волны контрнаступления».

Вместе с тем бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real 25 июля подчеркнул, что киевская армия понесла «чудовищный урон». Украинские потери в ходе контрнаступления превысили 26 тысяч человек, заявил российский президент Владимир Путин. «Украинское контрнаступление провалилось», — заявил глава государства на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Украинскую армию впервые раскритиковали немецкие военные. В распоряжении BILD оказался внутренний документ бундесвера, в котором сказано, в частности, что с начала года в Европе обучили и снарядили не менее девяти ударных бригад из примерно 20 000 человек. В Минобороны ФРГ считают, что Украина напрасно дробит их и атакует малыми силами.

Запала у Вооруженных сил Украины (ВСУ) для контрнаступления хватит только до конца августа, считает командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Украинские военные начали контрнаступление без должной подготовки к прорыву линий обороны, не имея необходимого для этого вооружения и практического военного опыта, считает военный обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.

Как отметил в комментарии ИА Регнум военнослужащий 1-го Армейского корпуса, который вступил в ополчение ДНР летом 2014 года, причина поражения ВСУ в том, что иностранные специалисты так велели. «Их же на месте нет, они не видят своими глазами. А экипажам танков до них не достучаться никак, они же даже на разных языках говорят. Вот и ходят строем на убой», — подчеркнул солдат российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что в разработке плана по контрнаступлению украинских войск принимали участие Британия и США, известил на страницах издания Telegraph заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи. Политик призвал не оценивать ситуацию как «голливудский фильм».

Российский ударный беспилотник «Ланцет» стал одной из самых больших угроз, с которыми сталкиваются Вооружённые силы Украины во время контрнаступления, считает обозреватель SVT Эрик Нурдберг. Отмечается при этом, что дальность полёта «Ланцета» может достигать до четырёх миль. Кроме того, беспилотник способен нести бомбу весом до пяти килограммов.

НАТО вынуждает Киев отправлять неподготовленных украинских военных в контрнаступление, которое закончится разгромом ВСУ, считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. В эфире YouTube-канала Politeka Online он подчеркнул, что давление НАТО на Украину не ослабевает, несмотря на явные провалы ВСУ.