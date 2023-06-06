Москва, 6 июня, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трёх последних суток, сообщил 6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Министр подчеркнул, что ВСУ сосредоточили на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска сорвали все атаки военных Украины.

«Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери», — сказал Шойгу.

Он также рассказал, что что 4 июня силами 31-й и 23-й механизированных бригад ВСУ были предприняты попытки наступления на пяти направлениях. Ни на одном из направлений противник успеха не добился, понёс значительные потери. Так, за день были ликвидированы 300 военнослужащих ВСУ, уничтожено 14 автомобилей, 26 боевых бронированных машин и 16 танков.

5 июня киевский режим также попытался осуществить наступление на нескольких направлениях, но был остановлен, ВСУ потеряли свыше 1,6 тыс. военнослужащих. В числе потерь украинской стороны также 28 танков, в том числе восемь «Леопардов» и три колёсных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной, добавил Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны России заявили, что на южнодонецком направлении ВСУ предприняли новые попытки проведения атак. Отмечается, что ВСУ ввели в бой до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками.

В Минобороны добавили, что группировка войск «Восток» успешно сдерживает наступление противника активными действиями подразделений, огнём артиллерии и ударами авиации.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось после столкновения с прекрасно подготовленной армией России. Эксперт отметил четыре линии обороны ВС России, простреливается каждый сектор. По его словам, фактора внезапности нет, поскольку беспилотники следят за пространством круглосуточно.