Вашингтон, 25 июня, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Украина сталкивается с трудностями при проведении контрнаступления, заявил 25 июня госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

По его словам, украинское контрнаступление может продлиться несколько недель или даже месяцев. Госсекретарь уверен, что у украинцев есть всё необходимое для того, чтобы оно завершилось успехом.

«Оно трудное, там непростая местность», — отметил Блинкен.

Ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» в России, признал госсекретарь США, создаёт дополнительные преимущества для Украины, которыми она может воспользоваться.

«У них есть четкий план, и они его придерживаются», — заключил он.

Ранее он сообщил, что президент США Джо Байден не предпринимал попыток связаться с российским лидером Владимиром Путиным на фоне событий в России.

Блинкен отмечал, что события последних дней в России являются внутренним делом этой страны, и он не хочет спекулировать на этой теме.

Ранее Washington Post и New York Times выступили с утверждениями, что разведывательные службы США якобы знали о подготовке военного переворота в России заранее и сообщили об этом властям страны, однако не стали публиковать эти данные, чтобы не быть обвинёнными в подготовке переворота в России и чтобы не помогать Кремлю.