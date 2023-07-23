Москва, 23 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Новая фаза наступления украинских войск рассчитана на конец июля, сообщил 23 июля РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Киевский режим продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей. Новая фаза наступления рассчитана на конец июля и до середины августа», — сказал Рогов.

По его словам, украинские войска, в том числе, могут попытаться открыть вторую линию фронта, пойдя на форсирование Днепра в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, Рогов 12 июля заявил, что сотрудники ФСБ задержали диверсантов ВСУ, готовивших атаку на Запорожскую атомную электростанцию. Диверсанты собирались осуществить лазерную наводку ракет на ЗАЭС. По словам Рогова, подготовку они проходили в Германии у инструкторов из Великобритании.

Тем временем президент России Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что украинское контрнаступление провалилось.

До этого российский лидер отмечал, что украинский мобилизационный ресурс стремительно истощается, а контрнаступление полностью безрезультатно. Он добавил, что уже очевидна разочарованность западных кураторов Киева результатами контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали украинские власти.