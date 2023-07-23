Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Украинское контрнаступление провалилось, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Белорусский лидер в ходе встречи в Стрельне заявил, что украинского «контрнаступления нет».

«Оно есть, но оно провалилось», — уточнил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил, что украинский режим 4 июня начал давно обещанное наступление на разных участках фронта. Российские войска сорвали все атаки противника.

Позднее, 11 июля, Шойгу сообщил, что ВСУ за период наступления потеряли выше 26 тыс. военнослужащих и около 3 тыс. единиц военной техники, в том числе 21 самолёт, 1244 танка и других боевых бронированных машин, 914 различных автомобилей. Украинские власти по настоянию Запада требуют от командования ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями, отмечал он.

Путин 21 июля подчеркнул, что украинский мобилизационный ресурс стремительно истощается, а контрнаступление полностью безрезультатно. Он добавил, что уже очевидна разочарованность западных кураторов Киева результатами контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы «громко вещали» украинские власти.