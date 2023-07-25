Вашингтон, 25 июля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель журналиста Ростислава Журавлёва при обстреле со стороны украинских войск в зоне СВО, заявил, что Вашингтон осуждает любые атаки на журналистов.

Михаил Терещенко/ТАСС Фото журналиста Ростислава Журавлёва при обстреле со стороны украинских войск в зоне СВО

«США осуждают любые атаки на журналистов, какими бы они ни были и где бы ни происходили», — заявил на брифинге Карпентер.

При этом он не упомянул Киев и не высказал прямого осуждения украинских властей.

Группа российских журналистов 22 июля попала под обстрел со стороны ВСУ в зоне спецоперации. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв получил тяжёлые ранения и скончался во время эвакуации. Также тяжёлые ранения получили фотограф Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

По факту обстрела СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить Ростислава Журавлёва медалью «Доблесть и отвага». 25 июля Журавлёва наградили посмертно медалью Следственного комитета России.

По данным Минобороны, украинские войска нанесли по журналистам удар с применением кассетных боеприпасов. В российском МИД заявили, что атака не была случайной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это сознательная атака на журналистов и ответственность за это лежит на Киеве.