Москва, 23 июля, 2023, 23:22 — ИА Регнум. По факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело, сообщила 23 июля пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru

«В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц», — уточнили в СКР.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина погибший военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв будет посмертно представлен к ведомственной награде — медали «Доблесть и отвага».

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля группа российских журналистов попала под обстрел со стороны ВСУ в зоне спецоперации. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв получил тяжёлые ранения и скончался во время эвакуации. Ранения получили фотограф Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

Врачи оценивают состояние Михальчевского как средней степени тяжести. Польшаков получил осколочные ранения живота и спины, ещё один осколок прошёл навылет в ногу. У Шикова сильная контузия, осколочные ранения мягких тканей и перелом костей таза.

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО намерено потребовать, чтобы международная организация осудила убийство журналиста в зоне СВО. По словам постпреда Рината Аляутдинова, убийства других российских журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского организация проигнорировала, не выразив своей позиции. Российская сторона привлекала внимание к этим терактам, заявляла о них на площадках ЮНЕСКО, направляла письма генеральному директору, но так и не получила реакции, сказал Аляутдинов.