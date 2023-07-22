Москва, 25 июля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва, погибшего в зоне проведения спецоперации при обстреле ВСУ, наградили посмертно медалью Следственного комитета России «Доблесть и отвага». Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе СК.

РИА Новости/РИА Новости Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Приказ о награждении погибшего журналиста ведомственной наградой подписал глава СК Александр Бастрыкин.

«С момента начала специальной военной операции Ростивлав Журавлёв находился в зоне боевых действий. Рискуя жизнью, он не только рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Медаль вручат семье Ростислава Журавлёва в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА Регнум, около полудня 22 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.

От ранений в результате разрыва кассетного боеприпаса погиб журналист Ростислав Журавлёв. Также под удар попали корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков, фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

Глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш заявил, что те, кто виновен в убийстве военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва, пытаются скрыть истинную причину украинского конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всё указывает на то, что атака на группу российских журналистов в Запорожской области была осуществлена не случайно.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона наградят орденами журналистов, попавших под обстрел ВСУ.