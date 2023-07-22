Москва, 22 июля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Всё указывает на то, что атака на группу российских журналистов в Запорожской области, в результате которой погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв и получили ранения ещё несколько человек, была осуществлена не случайно, заявила 22 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Попавшие под обстрел собирали материал для репортажей об обстрелах со стороны ВСУ населённых пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами, которые Киеву поставляют США, напомнила Захарова.

«Вашингтон, а вместе с ним и Лондон с Парижем, снабжающие режим Зеленского ракетами дальнего радиуса действия, лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью журналистов, на деле же являются спонсорами террористов», — цитирует официального представителя ведомства официальный Telegram-канал МИД.

У России нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут закрыть глаза на очередной теракт Киева, но виновные в жестокой расправе над журналистами, а вместе с ними и те, кто поставляет Киеву кассетные снаряды, неминуемо понесут заслуженное наказание, добавила Захарова.

Ранее в Минобороны сообщили, что группа журналистов, готовившая материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Запорожской области, попала под артиллерийский удар со стороны Украины. Один из журналистов скончался. Жизни ещё трёх раненых ничто не угрожает, они получают всю необходимую помощь, добавили в ведомстве.