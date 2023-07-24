Москва, 24 июля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преступлением атаку ВСУ на российских военных корреспондентов в Запорожской области. На брифинге 24 июля он заявил, что во всём мире подобные инциденты считаются очень серьёзным преступлением.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это сознательная атака на журналистов, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме. Во всём мире это считается очень серьёзным преступлением», — отметил представитель Кремля.

Песков выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате атаки военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва и пожелал скорейшего выздоровления журналистам, получившим ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля российские журналисты попали под обстрел украинских войск в Запорожской области. В результате инцидента от тяжёлых ранений погиб военкор Ростислав Журавлёв. Пострадали фотограф Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Состояние Михальчевского оценивается как средней степени тяжести, у Польшакова — осколочные ранения живота и спины, ещё один осколок прошёл навылет в ногу, у Шикова — сильная контузия, осколочные ранения мягких тканей и перелом костей таза.

По факту обстрела СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить погибшего Ростислава Журавлёва медалью «Доблесть и отвага».

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО намерено потребовать осуждения убийства журналиста в зоне СВО. По словам постпреда Рината Аляутдинова, убийства других российских журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского организация проигнорировала, несмотря на то, что российская сторона привлекала к этому внимание на площадках ЮНЕСКО, в том числе направляла письма генеральному директору. Как отметил Аляутдинов, реакции после этого так и не последовало.