Москва, 22 июля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Группа российских журналистов, готовившая материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов, попала под артиллерийский удар со стороны Украины. Один из раненых журналистов скончался, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

Известия/Эдуард Корниенко Погибший журналист Ростислав Журавлев

Украинские подразделения 22 июля около 12:00 мск нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и РИА Новости. Журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области, уточнили в ведомстве.

«В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста», — говорится в сообщении.

Один из раненых журналистов скончался, трое других находятся в состоянии средней тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

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