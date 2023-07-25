* Треповой — запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 25 июля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СКР) предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) фигурантке уголовного дела о подрыве в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Как указал глава СКР Александр Бастрыкин, она пыталась убедить следствие, что «не знала о бомбе».

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

Подрыв бомбы произошел вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге, в помещении на Университетской набережной, где проходила творческая встреча Татарского «Есть такая профессия — военкор». Он погиб, приняв от Треповой (которая представилась Настей — студенткой Академии художеств) позолоченную статуэтку, начиненную взрывчаткой. Перед этим, по свидетельству очевидцев, «Настя» сказала, что сделала гипсовый бюст Владлена.

Пострадали также более 30 из примерно 100 участников встречи. У всех были зафиксированы минно-взрывные травмы, ожоги и множественные осколочные ранения. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что теракт, в результате которого погиб Татарский, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры. Сразу после теракта Трепова коротко постриглась и сбрила брови, вероятно, пытаясь изменить внешность, чтобы скрыться. После задержания она заявляла, что её подставили.

В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков, проживающий на территории Украины. По версии следствия, именно он вёл переписку с Дарьей Треповой в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта. Ранее по уголовному делу в розыск также был объявлен гражданин Украины Юрий Денисов.

По данным следствия, Денисов является членом организованной преступной группы, совершившей вышеуказанный теракт. В феврале 2023 года он прибыл в Россию с целью участия в подготовке преступления. Он передал Дарье Треповой статуэтку с взрывчатым веществом.

«После совершения теракта 3 апреля Юрий Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию», — отметили в ФСБ.

Как указали в ведомстве, руководители экстремистской организации ФБК (признана в РФ иноагентом, запрещена) Леонид Волков и Иван Жданов (оба признаны в России иноагентами) после начала спецоперации по защите Донбасса неоднократно призывали к ведению подрывной деятельности на российской территории и свержению конституционного строя. Сторонница их идеологии Дарья Трепова и стала исполнителем преступления.

В уголовном деле о теракте фигурирует в качестве свидетеля Дмитрий Косинцев, у которого Трепова скрывалась после теракта. Он заявил на допросе, что Трепову принял у себя, не зная, что произошёл взрыв. Позднее был отправлен под домашний арест за укрывательство.

Дарье Треповой было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В конце апреля на заседании суда она заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем».

Как сообщало ИА Регнум, Владлен Татарский регулярно находился в зоне СВО. В начале февраля 2022 года находился в составе в батальона «Восток» и продолжал рассказывать о спецоперации в соцсетях. Как писатель Татарский известен по трём книгам: двум автобиографиям — «Бег» и «Война» и одной художественной — «Медитация». «Подлым и трусливым» терактом назвал убийство добровольца Татарского военкор Георгий Медведев. Прощание с Татарским состоялось 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. В последний путь его проводили аплодисментами сотни человек.