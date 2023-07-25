Москва, 25 июля, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) утверждала, что якобы не знала о подготовке покушения. Об этом рассказал 25 июля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Александр Щербак/ТАСС Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов)

«Дарья Трепова <…> пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Глава СК рассказал, что Трепова думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. При этом следователи установили, что на самом деле девушка знала о том, что передает военкору статуэтку со взрывчаткой.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге 2 апреля произошёл теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Преступление совершила Трепова по заданию украинских спецслужб. Она пронесла на творческий вечер журналиста и подарила ему начинённую взрывчаткой статуэтку. В результате взрыва военкор погиб, ещё порядка 30 человек пострадали.

В начале июня суд продлил срок заключения Треповой. Она останется под арестом до 2 сентября.

Позднее СК заочно предъявил обвинение журналисту Роману Попкову (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), руководившему подготовкой теракта, в результате которого погиб Татарский. Его объявили в розыск.

В июле следствие предъявило окончательное обвинение Дарье Треповой в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Следователи провели сбор доказательств и установили, что организацию теракта, в результате которого погиб военкор, осуществляли находившиеся на Украине лица. Уточнялось, что за время следствия провели около 200 экспертиз и допросили около 400 человек, 85 человек признали потерпевшими.