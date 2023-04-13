Москва, 13 апреля, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Участник украинской диверсионно-террористической группы Юрий Денисов готовил вместе с Дарьей Треповой убийство военного журналиста Владлена Татарского. Об этом сообщили 13 апреля журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ России Юрий Денисов

В ЦОС уточнили, что гражданин Украины Денисов 1987 года рождения передал Треповой взрывное устройство, спрятанное в гипсовом бюсте военкора. Он сделал это с помощью «сервиса экспресс-доставки через посредника».

По заданию украинских спецслужб Денисов прибыл в Московский регион в феврале через Латвию и стал собирать сведения об образе жизни и местах, которые посещал военкор Татарский. Для этого Денисов купил автомобиль и снял квартиру возле места, где жил журналист.

«После совершения теракта 3 апреля Юрий Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию», — отметили в ФСБ.

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Инициирована процедура объявления Денисова в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. В его руках взорвалась статуэтка, которую ему вручила 26-летняя Дарья Трепова. Девушку задержали, она помещена под стражу на два месяца. Адвокаты Треповой обжаловали её арест.