В Москве началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским
На Троекуровском кладбище в Москве начались похороны убитого в теракте военкора Владлена Татарского
Москва, 8 апреля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Москве начинается церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин), который трагически погиб в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге.
Мероприятие проходит на территории Троекуровского кладбища при большом скоплении людей. Трансляцию ведёт Пятый канал. Желающие проводить военкора в последний путь ― родные, близкие, друзья, а также преданные поклонники корреспондента ― начали собираться у похоронного зала с самого утра.
В целях безопасности на входе на территорию кладбища выставлены металлодетекторы, Троекуровский проезд перекрыт. По пути к кладбищу выставлено оцепление из сотрудников Росгвардии.
Как сообщало ИА REGNUM, военный корреспондент Владлен Татарский был убит в результате теракта, совершённого вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в помещении кафе на Университетской набережной, где проходила его творческая встреча.
По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова, признавшаяся, что принесла в кафе статуэтку которая впоследствии взорвалась. В результате взрыва военкор погиб, получили ранения ещё более 40 человек.
В НАК назвали убийство военкора Владлена Татарского терактом, который организовали спецслужбы Украины.
Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно. В указе главы государства отмечено, что военкор удостоен награды «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».