Москва, 8 апреля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Москве начинается церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин), который трагически погиб в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге.

Сергей Бобылев/ТАСС Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище

Мероприятие проходит на территории Троекуровского кладбища при большом скоплении людей. Трансляцию ведёт Пятый канал. Желающие проводить военкора в последний путь ― родные, близкие, друзья, а также преданные поклонники корреспондента ― начали собираться у похоронного зала с самого утра.

В целях безопасности на входе на территорию кладбища выставлены металлодетекторы, Троекуровский проезд перекрыт. По пути к кладбищу выставлено оцепление из сотрудников Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, военный корреспондент Владлен Татарский был убит в результате теракта, совершённого вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в помещении кафе на Университетской набережной, где проходила его творческая встреча.

По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова, признавшаяся, что принесла в кафе статуэтку которая впоследствии взорвалась. В результате взрыва военкор погиб, получили ранения ещё более 40 человек.

В НАК назвали убийство военкора Владлена Татарского терактом, который организовали спецслужбы Украины.

Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно. В указе главы государства отмечено, что военкор удостоен награды «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».