Москва, 8 апреля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В Москве завершилась церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин), трагически погибшим при теракте в петербургском кафе. Проводить погибшего в последний путь пришли сотни человек.

Сергей Пятаков/РИА Новости Прощание с военкором Владленом Татарским

Очередь из желающих проститься с военкором растянулась на километр. На церемонию прощания приехали в том числе лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Гроб с телом Татарского вынесли из ритуального зала под аплодисменты, сообщил «МК».

Как сообщало ИА REGNUM, церемония прощания с Владленом Татарским состоялась в похоронном зале Троекуровского кладбища.

Военный корреспондент Владлен Татарский был убит в результате теракта, совершённого вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в помещении кафе на Университетской набережной, где проходила его творческая встреча. По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова, признавшаяся, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась.

В НАК назвали убийство военкора Владлена Татарского терактом, который организовали спецслужбы Украины.

Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно. В указе главы государства отмечено, что военкор удостоен награды «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».