Обнародовано фото подозреваемой в теракте Дарьи Треповой после задержания
РЕН ТВ: появилось фото после задержания Дарьи Треповой, подозреваемой во взрыве в Петербурге
Москва, 3 апреля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. РЕН ТВ опубликовал фото задержанной по подозрению в причастности к взрыву в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), Дарьи Треповой.
Согласно полученной информации, девушка отрезала локоны волос, вероятно, пытаясь изменить внешность, чтобы скрыться.
Следователи и оперативники работают в квартире, которую снимала Дарья Трепова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники СК проводят следственные действия с 26-летней Дарьей Треповой, задержанной по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, Трепова могла быть той, кто подарила журналисту статуэтку, внутри которой было спрятано взрывное устройство. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Военкор Владлен Татарский — участник боевых действий в Донбассе, участник спецоперации России на Украине. В последнее время работал на передовой в качестве военного корреспондента. Он проводил 2 апреля в кафе на Университетской набережной творческую встречу «Есть такая профессия — военкор», когда произошёл взрыв. У пострадавших зафиксированы минно-взрывные травмы, ожоги и множественные осколочные ранения.