Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, где во время творческого вечера произошёл взрыв и погиб военный журналист и писатель Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, уголовное дело, возбуждённое по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом»), передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Территория возле места трагедии до сих пор оцеплена, работают следователи и криминалисты СК России. Одной из подозреваемых стала жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. Она задержана, сообщили в СК РФ.

Цитата из видео Снимок экрана 2023-04-03 в 13.11.52

Взрыв произошёл накануне вечером, 2 апреля. В это время в помещении на Университетской набережной проходила творческая встреча Татарского «Есть такая профессия — военкор». По последним данным, пострадали 32 человека. Состояние десяти из них оценивается как тяжелое, 16 находятся в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, пятеро человек в удовлетворительном состоянии, уточнили в Минздраве РФ.

По одной из версий, взрывчатка была заложена в гипсовый бюст Татарского, который девушка принесла в подарок военкору. Якобы в этом позолоченном бюсте могло находиться порядка 200 граммов взрывчатки. Как сообщила одна из подписчиц Владлена Татарского, первоначально девушка, которая назвалась Настей, оставила скульптуру у входа, так как ей не дали пронести её в зал по соображениям безопасности, но позже сам Татарский разрешил принести подарок. По другой версии, которую рассказали источники RT, взрывное устройство уже было заложено в помещении.

По словам экс-офицера ВС США Скотта Беннетта, выбор в качестве исполнителя убийства девушки сделан специально, так как женщин почти не досматривают.

«Очевидно, что это сделали украинские радикалы при помощи американских технологий, а именно спутников, предоставленных США и Великобританией. Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины», — считает Беннетт. Он также отметил, что в произошедшем, вероятно, замешано израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад», ведь жители Израиля выступают за выселение «не тех» людей и депортацию украинцев.

Но советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк причастность Киева к покушению на Татарского отрицает.

По данным СМИ, ранее Трепову дважды задерживали на митингах в Санкт-Петербурге — она выступала против ВС РФ и проведения спецоперации. За участие в подобном мероприятии привлекался и её муж — он даже получил девять суток ареста.

В последнее время Владлен Татарский регулярно находился в зоне СВО. В начале февраля 2022 года в составе в батальона «Восток» управлял дронами, делал для них расчёты и продолжал рассказывать о спецоперации в соцсетях. Как писатель Татарский известен по трём книгам: двум автобиографиям — «Бег» и «Война» и одной художественной — «Медитация».

«С большой скорбью узнал о террористическом акте, совершенном в моем родном городе Санкт-Петербурге. В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей, многие из которых находятся сейчас в больницах в тяжелом состоянии», — отозвался патриарх Кирилл.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв указал на то обстоятельство, что спецслужбы пока официально не объявили произошедшее терактом, но лично он считает, что взрыв в кафе в Петербурге по всем своим признакам напоминает теракт.

«Подлым и трусливым» терактом назвал убийство добровольца Татарского военкор Георгий Медведев: «Не уважать этого человека за то, насколько он прямолинейный, насколько он прямой, искренний, самое главное, честный, было невозможно».

Киевский режим постоянно высказывает угрозы в адрес российских журналистов, и всё это замалчивают профильные международные структуры, прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, западные страны не провели расследований ни по одному случаю насильственной гибели российских журналистов при участии Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в кафе Street Food Bar, где в это время проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, который погиб в момент взрыва. Это подтвердили в МВД. В память о погибшем журналисте над администрацией Артёмовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память».