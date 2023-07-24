Париж, 24 июля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлёва в зоне специальной военной операции после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили 24 июля в пресс-службе организации.

Ирина Калашникова/РИА Новости Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле

«Я сожалею о гибели Ростислава Журавлёва и призываю к расследованию обстоятельств», — заявила гендиректор ЮНЕСКО.

Как отметила Одре Азуле, журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены. Она призвала к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала в условиях конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил 23 июля, что постпредство потребовало, чтобы международная организация осудила убийство военного корреспондента Ростислава Журавлёва в зоне СВО. Он отметил, что убийства других российских журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского организация проигнорировала, не выразив своей позиции.

Группа российских журналистов 22 июля попала под обстрел со стороны ВСУ в зоне спецоперации. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв получил тяжёлые ранения и скончался во время эвакуации. Ранения получили фотограф Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Состояние Михальчевского оценивается как среднетяжёлое, у Польшакова — осколочные ранения живота и спины, ещё один осколок прошёл навылет в ногу, у Шикова — сильная контузия, осколочные ранения мягких тканей и перелом костей таза.

По факту обстрела СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить Ростислава Журавлёва медалью «Доблесть и отвага».

По данным Минобороны, украинские войска нанесли по журналистам удар с применением кассетных боеприпасов. В российском МИДе заявили, что атака не была случайной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал 24 июля преступлением атаку ВСУ на российских военных корреспондентов в Запорожской области. Песков заявил, что это сознательная атака на журналистов и ответственность за это лежит на Киеве.