Киев, 22 июля, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о своей просьбе к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу о срочном созыве Совета Украина — НАТО на тему ситуации с зерновой сделкой в Чёрном море.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой Совет для соответствующих кризисных консультаций», — говорится в вечернем видеообращении Зеленского от 22 июля.

По его словам, встреча состоится на днях. Кризис безопасности в Чёрном море может быть преодолим, добавил украинский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский утверждал, что обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО.

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что британские власти не хотели бы превращения Чёрного моря в зону боевых действий. Так она прокомментировала заявления киевских политиков об их намерении рассматривать как перевозящие военные грузы все суда, следующие в российские порты в Чёрном море.

По словам обозревателя The Hill Дугласа Маккиннона, многие в правительстве США, как и в Европе устали от поведения украинского президента. Он ведёт себя как избалованный, капризный ребёнок, который получает всё, но ему этого недостаточно. Зеленский сжигает мосты и в Европе, сказал эксперт.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил о падении экспорта продовольствия из страны на 30% после выхода России из зерновой сделки. После прекращения действия сделки многие украинские компании переключились на экспорт агропродукции грузовым или железнодорожным транспортом, используя в том числе инфраструктуру румынского порта Констанца и речных портов на Дунае, добавил министр.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки из-за того, что ни одно из данных РФ в 2022 году обещаний так и не было выполнено. Одновременно Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в данном коридоре в Чёрном море. В Минобороны РФ предупредили, что будут рассматривать все суда, идущие по этому коридору в контролируемые Украиной порты, как потенциальных перевозчиков оружия.