Вашингтон, 22 июля, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Многие в правительстве США, как и в Европе устали от поведения президента Украины Владимира Зеленского, написал 22 июля обозреватель The Hill Дуглас МакКиннон, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Зеленский ведёт себя как избалованный, капризный ребенок, который получает всё, что хочет, но этого всё равно недостаточно», — сообщил, в частности источник журналиста.

По его словам, в американском правительстве устали от его действий. «Уверяю вас, он сжигает мосты и в Европе», — добавил собеседник обозреватель The Hill.

Маккиннон отметил, что ещё в июне 2022 года президент США Джо Байден обрушился с критикой на Зеленского по поводу его бесконечных требований о помощи США. Год спустя администрация Байдена снова обратила внимание на неблагодарность украинского лидера.

В последнее время, отмечается в статье, возмущения Зеленского касательно поставок нового оружия или членства в НАТО для Украины становятся все более громкими и эмоциональными. И это не сильно радует его западных спонсоров. Однако несмотря на это темпы и объёмы поддержки Киева пока не изменились.

Маккиннон предположил, что терпение Запада из-за выходок Зеленского может лопнуть. «Кран потока поставок остаётся открытым. Но надолго ли?» — задался вопросом журналист.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Зеленский освободил от должности посла в Британии Вадима Пристайко. Также он был снят с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).

13 июля Пристайко раскритиковал ответ Зеленского министру обороны Британии Бену Уоллесу и заявил о нездоровом сарказме киевского лидера. Днём ранее Уоллес отметил, что Киеву следовало бы проявить больше благодарности за военную помощь от Запада, а не предъявлять НАТО претензии по поводу приёма Украины в альянс. По словам министра, добиться помощи в поставках вооружений для Киева не так-то просто.

Зеленский после слов Уоллеса записал видеообращение на восемь минут и сказал «спасибо» 47 раз. Он заявил, что может благодарить британского министра каждое утро, и предложил тому уточнить, какой именно благодарности он хочет. Пристайко призвал украинского лидера быть сдержанней и не демонстрировать Москве, что между НАТО и Киевом есть напряжение.

Конфликт между Зеленским и Пристайко — симптом серьёзного ухудшения отношений между Киевом и Западом, отметил ранее в беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Отношения Украины с Западом оказались под угрозой из-за этих действий Зеленского, заявил м бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Истерика Зеленского может вызвать у Запада сомнения в его способностях руководить, добавил он.