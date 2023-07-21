Лондон, 21 июля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Власти Великобритании не хотели бы, чтобы Чёрное море превратилось в зону боевых действий, заявила 21 июля постпред страны при ООН Барбара Вудворд.

Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/ РИА Новости

Так она прокомментировала заявления киевских политиков о том, что они намерены рассматривать как перевозящие военные грузы все суда, следующие в российские порты в Чёрном море.

«Это [расширение боевых действий] — последнее, чего бы мы хотели. Мы не поддерживаем расширение боевых действий в таком направлении», — сказала Вудворд журналистам.

17 июля, одновременно с выходом России из зерновой сделки, Москва отозвала гарантии безопасности в отношении коридора в Чёрном море, по которому следовали суда из украинских портов. Позднее в Минобороны РФ добавили, что будут рассматривать все суда, идущие в эти порты, как потенциальные перевозчики военных грузов. В Киеве 20 июля ответили зеркально.

21 июля в МИД РФ пояснили, что после отзыва гарантий безопасности Россия намерена «при необходимости» досматривать то или иное судно на предмет наличия на нём военных грузов.