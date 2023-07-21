Киев, 22 июля, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил о падении экспорта продовольствия из страны на 30% после выхода России из зерновой сделки, передаёт агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

«Мы имеем намного меньший объём экспорта (зерна. — Прим. ИА Регнум), я думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше», — сказал он в интервью агентству.

После прекращения действия сделки многие украинские компании переключились на экспорт агропродукции грузовым или железнодорожным транспортом, используя в том числе инфраструктуру румынского порта Констанца и речных портов на Дунае, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки из-за того, что ни одно из данных РФ в 2022 году обещаний так и не было выполнено. Одновременно Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в данном коридоре в Чёрном море. В Минобороны РФ предупредили, что будут рассматривать все суда, идущие по этому коридору в контролируемые Украиной порты, как потенциальных перевозчиков оружия.

Россия готова вернуться к зерновой сделке при выполнении семи условий, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

За 2022 год под прикрытием зерновой сделки Украина накопила в черноморских портах значительные военно-промышленные, складские и топливные мощности. Россия рассматривает портовую инфраструктуру на контролируемой Киевом территории как место дислокации и пополнения ВСУ западным вооружением и наёмниками.

С 18 по 21 июля Россия нанесла удары высокоточным оружием по портовой инфраструктуре Украины в районах Одессы и Николаева. Все цели ударов достигнуты, заявили в Минобороны РФ.