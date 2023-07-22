Москва, 22 июля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО. Об этом украинский президент сообщил в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Провёл телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили реализацию договорённостей, достигнутых во время вильнюсского саммита альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО», — написал Зеленский.

Зеленский и Столтенберг поделились своими оценками ситуации в Чёрном море, а также определили шаги, необходимые для разблокирования черноморского зернового коридора.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки из-за того, что ни одно из данных РФ в 2022 году обещаний так и не было выполнено. Одновременно Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в данном коридоре в Чёрном море. В Минобороны РФ предупредили, что будут рассматривать все суда, идущие по этому коридору в контролируемые Украиной порты, как потенциальных перевозчиков оружия.

За 2022 год под прикрытием зерновой сделки Украина накопила в черноморских портах значительные военно-промышленные, складские и топливные мощности. Россия рассматривает портовую инфраструктуру на контролируемой Киевом территории как место дислокации и пополнения ВСУ западным вооружением и наёмниками.

Россия готова вернуться к зерновой сделке при выполнении семи условий, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.