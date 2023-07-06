Москва, 21 июля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Главная причина повышения ключевой ставки Банка России сразу до 8,5% — это слишком активное развитие инфляционных процессов, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

РИА Новости/ Алексей Сухоруков

«Инфляция довольно сильно подросла. Поэтому регулятор принял вынужденную меру, чтобы сдержать рост цен. Однако я думал, что повышение будет пониже — 0,35–0,5–0,75. Но ЦБ РФ обладает большим объёмом информации о росте цен. По всей видимости, последние цифры оказались таковы, что повысить пришлось сразу на процент», — заявил Аксаков 21 июля корреспонденту ИА Регнум.

По словам депутата, для вкладчиков российских банков это плюс, потому что вслед за ростом ключевой ставки банки начинают повышать проценты по вкладам. Соответственно, люди начнут активнее нести деньги в эти кредитные организации.

«С другой стороны, для заёмщиков лучше, чтобы ключевая ставка была пониже. Но банки уже, не дожидаясь повышения ключевой ставки, повышали проценты по предоставляемым кредитам для того, чтобы перекрыть удешевление выдаваемых денег», — напомнил Аксаков.

Ещё одно последствие — рубль, по мнению парламентария, будет укрепляться.

«Я рассчитываю, что до конца 2023 года ставка будет в пределах, близких к тем значениям, на которых она находится сейчас», — также добавил Аксаков.

Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, полагает, что повышение ставки в первую очередь продиктовано изменившейся ситуацией на рынке: устойчивым ростом потребительского спроса на ряд товаров ввиду некоторого увеличения доходов граждан.

Значительное ослабление рубля к доллару и евро также влияют на повышение стоимости импортных товаров на российском рынке.

«В конечном счёте указанные факторы негативно повлияли на инфляционные ожидания россиян. В целом Банк России ухудшил прогноз по инфляции — 5–6,5% по итогам 2023 года», — сказала Валишвили.

Она подчеркнула, что решения мегарегулятора имеют определённый отложенный эффект примерно в 4–5 месяцев, и часть изменений произойдёт лишь осенью.

«Для населения и бизнеса первым видимым последствием станет увеличение процентных ставок по кредитам и депозитам. В ближайшую неделю коммерческие банки скорректируют свои предложения на рынке», — предупредила экономист.

Если говорить о перспективах, то, по её мнению, сегодняшнее решение о повышении ставки можно считать началом цикла ужесточения монетарной политики впервые с февраля 2022 года.

«Вероятным видится вариант повышения ставки на осенних заседаниях. По итогам года ключевая ставка может достичь 9%», — подытожила она.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Центробанк РФ прервал долгую пазу и повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Последний раз этот показатель поднимался в феврале 2022 года, когда его экстренно довели до 20%. Регулятор не исключает возможность дальнейшего повышения ставки.

Кроме того, в ЦБ РФ заявили о завершении восстановительной фазы развития российской экономики. Если верить прогнозам регулятора, то в дальнейшем темпы роста экономики будут приближаться к темпам, характерным для траектории сбалансированного роста.

Глава Банка России отметила, что вопрос о дальнейшем повышении ставки будет зависеть от поступающих данных и того, как они скажутся на оценках рисков и возможности доведения инфляции до 4% в 2024 году.