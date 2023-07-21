Москва, 21 июля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров. Об этом 21 июля заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

ИА Регнум

«На ближайших заседаниях мы допускаем возможность дальнейшего повышения ключевой ставки», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что то, на сколько ставка может повышаться, будет зависеть от поступающих данных. По её словам, нужно смотреть, как они будут влиять на оценку развития ситуации и баланс рисков для достижения цели по инфляции в 4% в 2024 году.

Кроме того, по словам Набиуллиной, Банк России повысил диапазон нейтральной ставки с 5–6% до 5,5–6,5%.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 21 июля ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Ставка была повышена впервые за полгода. Динамика внутреннего спроса и ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски, отметили представители регулятора.

Вместе с тем ЦБ пересмотрел в сторону увеличения прогноз роста ВВП в 2023 году — на 1,5%–2,5%. Ранее в ЦБ предполагали, что рост составит 0,5%–2%. Также отмечается, что уровень безработицы в России и соотношение внешнего долга страны к ВВП обновили исторические минимумы.

Кроме того, в ЦБ заявили, что восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. В дальнейшем темпы роста экономики будут постепенно приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста.