Москва, 21 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Банк России после долгой паузы принял решение о повышении ключевой ставки, причем сразу с 7,5 до 8,5% годовых. До этого она в последний раз росла в феврале 2022 года, когда Банк России экстренно поднял ее до 20%.

Известия/Артем Коротаев

При этом ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании. Средняя ключевая ставка до конца 2023 года, как ожидается, будет в диапазоне 8,5–9,3%. На следующий год прогноз по ставке: 6,5–8,5% вместо ожидавшихся ранее 5–6%.

Регулятор отметил, что динамика внутреннего спроса и ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. При этом указывается, что выпуск в большинстве секторов экономики, ориентированных на внутренний спрос, достиг или превысил докризисные уровни. Темпы роста экономики в целом, считает регулятор, будут постепенно приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста.

Банк России не менял ключевую ставку шесть заседаний подряд после того, как она была установлена на уровне 7,5%.

28 июня опрошенные ИА Регнум эксперты отмечали, что если Банк России решится повысить ключевую ставку, то рядовое население, располагающее банковскими депозитами, только выиграет, так как получит больший доход с процентов по вкладам. Такое мнение выразил Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ. По его словам, ставка будет увеличена из-за серьёзных инфляционных ожиданий. Эксперт также объяснил, что на фоне инфляционных ожиданий лучше регулировать рынок вовремя и управляемым образом, чем так, как это происходило в Турции.