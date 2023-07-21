Москва, 21 июля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена, заявили 21 июля в Центробанке России.

Известия/Сергей Коньков

«По оценке Банка России, восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. В дальнейшем темпы роста экономики будут постепенно приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста», — сказано в сообщении, опубликованном ЦБ.

Как сообщалось ранее, Банк России 21 июля повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Ставка была повышена впервые за полгода. Также ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании. Динамика внутреннего спроса и ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски, отметили представители регулятора.

Вместе с тем ЦБ пересмотрел в сторону увеличения прогноз роста ВВП в 2023 году. ВВП увеличится на 1,5%–2,5%, отметили представители регулятора. Ранее в ЦБ предполагали, что рост составит 0,5%–2%. Также в ЦБ отметили, что уровень безработицы в России и соотношение внешнего долга страны к ВВП обновили исторические минимумы.