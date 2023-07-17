Москва, 20 июля, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Слова президента России Владимир Путина о необходимости активно развивать искусственный интеллект, дабы обеспечить технологический суверенитет государства, были своевременны и логичны, считает первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА Регнум, комментируя совещание, проведённое главой государства с членами правительства, главной темой которого стало внедрение искусственного интеллекта в различные отрасли российской экономики.

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Как пояснил Ющенко, президент обозначил позицию о преимуществах человеческого разума над искусственным интеллектом, который должен быть удобным сервисом, помогающим человеку реализовывать те или иные жизненные проекты и направления.

«Страна должна идти в ногу с развитием новейших технологий. Для этого нужны специалисты, кадры. В любых западных компаниях большой процент выходцев из наших технических вузов. И для того, чтобы подготовленные в России специалисты не уезжали, нужно создать условия, которые обеспечат их возвращение на Родину. А значит, нужна в числе прочего и социально-экономическая база — в какие вузы и школы пойдут их дети и так далее. Всё надо здесь продумать. И без решения кадрового вопроса никуда не продвинешься», — сказал Ющенко.

Кроме того, парламентарий позитивно оценил мысль президента о том, что требования по использованию ИИ должны быть обязательны для компаний, которые рассчитывают на субсидии из федерального бюджета.

«Это совершенно логично. Должно быть прозрачное распределение субсидий, должно быть прозрачное распределение грантов. И президент сказал об этом неслучайно, тематика очень острая и стратегически важная. Акценты расставлены правильно, и я думаю, что выводы будут сделаны не только в Минцифры РФ, но и во многих других ведомствах, которые сегодня отвечают за технологический прорыв», — заметил Ющенко.

В свою очередь, IT-предприниматель, эксперт в области разработки программного обеспечения Игорь Ашманов в беседе с корреспондентом ИА Регнум согласился с тем, что для России необходимо развивать системы с искусственным интеллектом. Причём касается это не только гражданского сегмента, но и военного. По его мнению, принципиальным является использование искусственного интеллекта на поле боя.

«Противник совершенно точно использует его. И нам нужно. И те, кто будет лидером в этой области, не будут проигрывать», — сказал Ашманов.

Он объяснил, что когда речь идёт об ИИ на поле боя, то в первую очередь это касается управления разнообразными беспилотниками от тяжёлых, которые летят далеко, до First Person View (FPV), которые несут небольшой заряд, летят несколько километров и стоят дёшево.

«Если в беспилотник встроен искусственный интеллект, то он позволяет ему стабилизировать своё положение, возвращаться на базу, «чуять», когда у него кончается заряд, и так далее, — пояснил Ашманов. — Но в бою сейчас применяют более простые и более дешёвые беспилотники FPV, в которых и стабильность полёта, и скорость, и возврат на базу зависят от оператора. А оператора долго учить, и кроме того, если есть хорошая аппаратура слежения, то ты можешь вычислить, где он находится, и навести на него миномётчиков или артиллеристов».

Поэтому, как пояснил специалист, есть большой спрос на автономные дроны-камикадзе, с которыми не нужно поддерживать связь.

«И никакая радиоэлектронная борьба его свалить не может. Также нужны дроны-истребители, которые сбивают вражеские дроны. Это тоже должен делать искусственный интеллект, потому что на таких скоростях человек уже не в состоянии управлять. Естественно, ИИ нужен для ПВО и ракет, так как там тоже везде сверхзвук. И ракеты, и противоракеты должны принимать много самостоятельных решений», — сказал Ашманов.

Также он напомнил, что беспилотники действуют и на море. Пока они управляются человеком издалека. Им нужен оператор и сеть ретрансляторов.

«Но всё идёт к тому, что это будут автономные роботы-убийцы. И здесь нельзя отстать. Это не значит, что мы хотим поработить весь мир с помощью роботов-убийц. Но когда на нас навалятся эти орды (а это обязательно произойдёт!), нам надо суметь им противодействовать», — убеждён Ашманов.

Также он согласился с президентом, который заявил, что в РФ запустят шесть новых исследовательских центров по развитию ИИ. Ашманов подчеркнул, что слишком много денег в такое развитие вложить невозможно.

«Нам нужно догонять в любом случае. У нас на самом деле есть блестящие математики и программисты, но тем не менее с точки зрения теории и платформ мы пока ещё вторичны. Мы в основном применяем (как и весь остальной мир) американские изобретения. Поэтому чем больше научных центров, тем лучше», — подытожил Ашманов.

Ранее сообщалось о том, что Путин на совещании с членами правительства заявил, что требования по использованию искусственного интеллекта должны стать обязательными для компаний, которые надеются получить субсидии из федерального бюджета. По словам главы государства, такие технологии несут прямую экономическую выгоду. Кроме того, он одобрил идею сделать учебный модуль по искусственному интеллекту обязательным для вузов и заметил, что следует проработать все нормативные и финансовые вопросы поддержки центров ИИ. Президент констатировал, что в настоящее время РФ — один из глобальных лидеров по внедрению цифровых технологий, но эти позиции важно постоянно укреплять.

Ещё один момент, на который он обратил внимание, — это компании с государственным участием, пользующиеся технологиями ИИ. Таких, по словам Путина, должно становиться всё больше.

В то же время, как заявил президент, базы данных, содержащие сведения о гражданах России, должны быть обезличенными и надёжно защищёнными.

До этого, 13 июля, Путин посетил выставку на полях первого форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» и осмотрел российские квантовые разработки. В частности, главе государства продемонстрировали 16-кубитный квантовый компьютер на ионах — самый мощный квантовый компьютер в России, где с помощью облачной платформы работает алгоритм расчёта молекулы.