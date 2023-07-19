Москва, 19 июля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. За технологиями искусственного интеллекта будущее, заявил 19 июля президент России Владимир Путин.

Виталий Аньков/РИА Новости

«За этим (технологиями ИИ) будущее, мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. За этим абсолютное будущее», — заявил глава государства на заседании набсовета платформы «Россия — страна возможностей».

Российский лидер подчеркнул, что это по степени важности для страны — не менее значимо, чем в своё время атомный или ракетный проекты СССР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что власти западных стран боятся правды, этим и объясняются вводимые ими запреты на вещание телеканала RT.

У России много друзей в западных странах, но власти этих стран навязывают им стереотипы и пытаются лишить возможности думать самостоятельно, сказал Владимир Путин.