Москва, 13 июля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе посещения 13 июля выставки на полях первого Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» осмотрел отечественные квантовые разработки.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

На стенде госкорпорации «Росатом» главе государства продемонстрировали 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, являющийся сегодня самым мощным квантовым компьютером в России, где с помощью облачной платформы работает алгоритм расчёта молекулы.

Президенту также покажут ряд других российских разработок. В числе них — датчик для определения и измерения очень слабых магнитных полей, который можно применять в медицине для неинвазивного считывания активности мозга; системный блок на базе процессора «Эльбрус» с интегрированной постквантовой криптографией, способный защищать данные от атак и классических, и квантовых компьютеров; прототип мобильной установки для создания спутниковой квантовой сети для безопасной передачи данных из любой точки земли.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и молодые российские учёные на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» обсудят проблемы развития технологий вычисления и передачи данных. Также форум откроет целую серию ежегодных мероприятий, которые будут посвящены обсуждению инновационных практик технологического развития России.

В январе из исследования «Ростелекома» по глобальным трендам цифровизации стало известно, что Россия находится на 14-м месте в двадцатке стран с самыми развитыми цифровыми технологиями. При этом РФ вошла в десятку лучших государств по изобретательской и научной активности в сфере квантовых технологий, робототехники и по искусственному интеллекту.