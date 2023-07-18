Москва, 18 июля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Россия больше не собирается верить обещаниям западных стран и ООН по зерновой сделке. Москва может вернуться к этому соглашению только после конкретных результатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 июля в эфире Первого канала.

Сергей Бобылев/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она отметила, что российская сторона предоставила все возможности Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, была готова к совместной работе, делала всё зависящее, чтобы разблокировать ситуацию. Но больше Москва не согласится на заверения, обещания и вброшенные в последний момент инициативы, ей нужны только конкретные результаты.

«И когда эта конкретика будет предъявлена — только тогда, может быть, будет возможно раздумать относительно возвращения в эту сделку», — сказала дипломат.

Накануне Захарова заявила, что руководство ООН не смогло гарантировать выполнение той части зерновой сделки, которая касалась экспорта российской сельскохозяйственной продукции.

Как сообщало ИА Регнум, заключенная в июле 2022 года зерновая сделка несколько раз продлевалась. При этом российская сторона заявляла о невыполнении обещаний в части экспорта её сельхозпродукции, импорта комплектующих, подключения банков к системе SWIFT.

17 июля о фактическом прекращении инициативы, известной как «зерновая сделка», объявил Кремль. Позднее МИД сообщил, что Россия не намерена продлевать соглашение, о чём уведомлены Турция, Украина и Секретариат ООН. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и расформирование Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.

В ведомстве заявили также, что сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения, её итоги неутешительны. За период действия соглашения из украинских портов было вывезено 32,8 млн тонн грузов, при этом 26,3 млн тонн отправились в страны, доходы которых высокие и выше среднего. Беднейшие страны получили менее 3% грузов.