Москва, 17 июля, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Руководство ООН не справилось со своей миссией по гарантиям выполнения части так называемой зерновой сделки по экспорту российской сельскохозяйственной продукции, заявила 17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«К сожалению, свою посредническую миссию, или миссию по гарантии выполнения этой пакетной сделки, Организация Объединённых Наций (здесь уже можно говорить — непосредственно генсекретарь [ООН Антониу Гутерриш] и секретариат под его началом) — я думаю, это будет абсолютной правдой — провалили», — сказала Захарова в эфире «Соловьёв Live».

«Зерновая сделка» была заключена в июле 2022 года и несколько раз продлевалась. При этом в Кремле и МИД России отмечали, что данные РФ в рамках сделки обещания не выполняются (в части экспорта сельхозпродукции, импорта комплектующих, подключения банков к системе SWIFT), а потому действие сделки может быть приостановлено.

Власти Украины использовали предоставленный им коридор исключительно для заработка, а в беднейшие страны, вопреки договорённостям, было поставлено лишь 3% экспортированной продукции, отмечал ранее президент России Владимир Путин. 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В этой связи отзываются и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

Власти Украины в свою очередь заявили, что рассчитывают на продолжение действия соглашения и готовы отправлять грузы и без согласия России, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вопрос об отказе Евросоюза от снятия санкций якобы никак не связан с «зерновой сделкой».

Для России прекращение зерновой сделки обернётся позитивными последствиями, в том числе потому, что вырастут издержки по экспорту украинской сельхозпродукции, и российская продукция упрочит свои позиции, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.