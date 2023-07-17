Москва, 17 июля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Отказ России продлевать «черноморскую инициативу» означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и расформирование Совместного координационного центра СКЦ в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 17 июля на сайте российского МИД.

Виталий Тимкив/РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что инициатива не оправдала своё гуманитарное предназначение, её продолжение теряет смысл в условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений. О своём решении российская сторона проинформировала Турцию, Украину и Секретариат ООН.

«Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле», — указано в заявлении.

Без участия России «черноморская инициатива» перестанет функционировать с 18 июля, добавили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД заявили также, что киевский режим использовал подконтрольные ему порты и коридор для вывоза украинского зерна, открытый Россией, для проведения террористических атак. Россия отказывается принимать обещания и заверения, связанные с выполнением второй части зерновой сделки, без конкретных результатов. Москва готова рассмотреть восстановление договорённости в случае, если обязательства по отношению к РФ будут выполнены, а российские удобрения и продовольствие — изъяты из-под санкций.