Тель-Авив, Израиль, 15 июля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Официальные лица Израиля выступили с осуждением акции с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля, разрешение провести которую выдала Швеция. Об этом сообщила газета Der Standard.

Известия/Алексей Рамм

Президент страны Ицхак Герцог считает, что разрешение сжечь священные книги не имеет ничего общего со свободой мнений. Он назвал это актом чистой ненависти и призвал весь мир совместно осудить его.

«Государство Израиль очень серьёзно относится к этому позорному решению, которое наносит ущерб святая святых еврейского народа», ― написал в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В свою очередь министр иностранных дел Эли Коэн потребовал у шведских органов власти немедленно воспрепятствовать сожжению.

Пресс-секретарь шведской полиции уточнил, что выдано разрешение для выражения мнения, а не на «открытое сожжение Торы и Библии», и в этом состоит «важное отличие».

Как сообщал ИА Регнум, 28 июня в Стокгольме разрешили провести демонстрацию с сожжением Корана рядом с мечетью. Организаторы оспорили отказ городской в суде, который признал решение правоохранителей ошибочным.

В первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети города в центре столицы. Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил акцию в Швеции, назвав её подлым поступком. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счёл легальным сожжение Корана в Стокгольме.

5 июля стало известно, что полиция Швеции получила ещё три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг. На одну из них ― в городе Хельсинборге ― полиция выдала согласие. 15 июля ещё один мужчина пожелал уничтожить Тору и Библию у посольства Израиля.

В Духовном управлении мусульман заявили, что подобные действия могут привести к очень печальным последствиям, в первую очередь в самой Швеции. В Дум призвали верующих в Швеции активно выступить с осуждением «богомерзких акций» с сожжением священных религиозных книг.