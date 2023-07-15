В Израиле назвали актом ненависти намерение сжечь Тору и Библию в Швеции
Власти Израиля осудили разрешение Швеции сжечь Тору и Библию в Стокгольме
Тель-Авив, Израиль, 15 июля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Официальные лица Израиля выступили с осуждением акции с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля, разрешение провести которую выдала Швеция. Об этом сообщила газета Der Standard.
Президент страны Ицхак Герцог считает, что разрешение сжечь священные книги не имеет ничего общего со свободой мнений. Он назвал это актом чистой ненависти и призвал весь мир совместно осудить его.
«Государство Израиль очень серьёзно относится к этому позорному решению, которое наносит ущерб святая святых еврейского народа», ― написал в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В свою очередь министр иностранных дел Эли Коэн потребовал у шведских органов власти немедленно воспрепятствовать сожжению.
Пресс-секретарь шведской полиции уточнил, что выдано разрешение для выражения мнения, а не на «открытое сожжение Торы и Библии», и в этом состоит «важное отличие».
Как сообщал ИА Регнум, 28 июня в Стокгольме разрешили провести демонстрацию с сожжением Корана рядом с мечетью. Организаторы оспорили отказ городской в суде, который признал решение правоохранителей ошибочным.
В первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети города в центре столицы. Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны.
Президент России Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил акцию в Швеции, назвав её подлым поступком. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счёл легальным сожжение Корана в Стокгольме.
5 июля стало известно, что полиция Швеции получила ещё три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг. На одну из них ― в городе Хельсинборге ― полиция выдала согласие. 15 июля ещё один мужчина пожелал уничтожить Тору и Библию у посольства Израиля.
В Духовном управлении мусульман заявили, что подобные действия могут привести к очень печальным последствиям, в первую очередь в самой Швеции. В Дум призвали верующих в Швеции активно выступить с осуждением «богомерзких акций» с сожжением священных религиозных книг.