Москва, 11 июля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Верующие в Швеции должны активно выступить с осуждением «богомерзких акций» с сожжением священных религиозных книг. С таким призывом к последователям ислама, христианства и иудаизма выступил заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Рушан Аббясов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что мусульмане в России следят за подобными кощунственными акциями в считающей себя цивилизованной Швеции с большим осуждением и негодованием в сердце.

«Считаю, что громче всего сейчас должны высказаться шведские граждане, последователи всех трёх авраамических религий: ислама, христианства и иудаизма, все люди доброй воли, все, кто не потерял духовные ориентиры и желает сохранения межрелигиозного и межнационального мира в своей стране», ― подчеркнул в беседе с ТАСС Аббясов.

Муфтий с тревогой указал на то, что акции, которые по приказу своих хозяев устраивают провокаторы, преследуя свои низменные цели, происходят при попустительстве шведских властей.

«Всё это может привести к очень печальным последствиям, в первую очередь в самой Швеции», ― уверен Аббясов.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня в Стокгольме разрешили провести демонстрацию с сожжением Корана рядом с мечетью. Ранее городская полиция отказала в проведении акции, обосновав это возможными угрозами в адрес страны и риском терактов. Но организаторы обратились в суд, который признал решение правоохранителей ошибочным.

В первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети города в центре столицы Швеции. Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил акцию в Швеции, назвав её подлым поступком. Он подчеркнул, что закрывать глаза на такого рода события «означает быть соучастником преступления». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счёл легальным сожжение Корана в Швеции.

5 июля стало известно, что полиция Швеции получила ещё три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг. Одну из заявок подала женщина, которая хочет как можно скорее сжечь Коран у мечети в Стокгольме. Мужчина пожелал 15 июля уничтожить Тору и Библию у посольства Израиля. А третий гражданин планирует сжечь религиозные тексты 12 июля в городе Хельсингборге.

Разрешение на проведение акции в Хельсингборге на юге Швеции полиция уже выдала.