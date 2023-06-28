Анкара, 28 июня, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил акцию в Швеции, в ходе которой была сожжена священная книга мусульман — Коран. Он написал об этом 28 июня в своём Twitter.

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«Я осуждаю этот подлый поступок, совершенный в Швеции против нашей священной книги, священного Корана, в первый день праздника Курбан-байрам», — отметил Фидан.

Глава турецкого МИД назвал такие антиисламские действия под видом свободы слова недопустимыми и подчеркнул, что закрывать глаза на такого рода события «означает быть соучастником преступления».

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Стокгольма разрешили провести акцию с сожжением Корана около мечети. При этом ранее полиция шведской столицы запретила такого рода действия из-за рисков угроз в адрес страны и терактов. Однако суд признал такое решение неправильным.

В январе датский политик и лидер ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран около посольства Турции в Стокгольме, получив на это разрешение шведских властей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жёстко отреагировал на эту акцию и заявил, что королевство после этого может не ждать поддержки Анкары по вхождению в НАТО.