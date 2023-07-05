Стокгольм, 5 июля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Ещё три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг получила полиция Швеции. Об этом 5 июля сообщает портал Local Sweden.

TASS / EPA / Fredrik Sandberg Акция сожжения Корана в Стокгольме

«Ещё три заявки на сожжение религиозных книг поданы в полицию», — говорится в материале.

Отмечается, что одну из заявок подала женщина, которая хочет как можно скорее сжечь Коран у мечети в Стокгольме. Кроме того, есть мужчина, желающий 15 июля уничтожить Тору и Библию у посольства Израиля. А третий гражданин планирует сжечь религиозные тексты 12 июля в городе Хельсингборге.

В издании добавили, что все поданные в полицию заявки пока находятся на стадии рассмотрения.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня полиция Стокгольма в исламский праздник Курбан-байрам разрешила проведение акции с сожжением Корана. Изначально организаторам отказали из-за возможных угроз и риска терактов, но те обжаловали решение в суде, который встал на их сторону.

Акция вызвала бурю негодования в исламских странах. Например, протестующие в Багдаде прорвались на территорию посольства Швеции. Они потребовали высылки посла королевства из Ирака в знак протеста против осквернения святыни.

Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию с сожжением Корана подлой. Он заявил, что враги ислама и человечества пытаются устраивать провокации под защитой полиции, и подчеркнул, что те, кто допускает такое и потворствует, не смогут реализовать свои амбиции.