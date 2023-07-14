Москва, 14 июля, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Повышение финансирования исследовательских проектов, а также предоставление возможности более свободно выбирать объект исследования поможет остановить отток учёных из России. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал председатель Совета молодых учёных РАН Андрей Котельников.

Эрик Романенко/ТАСС

13 июля президент России Владимир Путин призвал возобновить программу мегагрантов для исследователей, повысить размеры финансирования и сроки реализации проектов. Глава государства поручил правительству и Госдуме внести в федеральный бюджет на плановый период до 2026 года необходимое финансирование для этой программы, чтобы запустить её в как можно более короткие сроки. По словам президента, в рамках этой программы будет возможность оказать поддержку тем учёным, которые уехали из России, но решили вернутся на Родину. Путин отметил, что многие уехавшие за рубеж отечественные учёные хотят вернуться и российские власти должны их поддержать и создать возможность для возвращения. С таким заявлением российский лидер выступил на пленарном заседании первого форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Председатель Совета молодых учёных РАН приветствовал решение президента, отметив, что мера давно назрела и требовала внимания.

«Учёные — люди такие, которые хотят сами выбирать объект исследования, исходя из своих интересов и знаний. Во всём мире существует грантовое финансирование, когда на научные исследования учёными подаются заявки, а экспертные комиссии решают, кому из их помочь финансово. Когда грантов очень мало, как например сейчас у РНФ — Российского научного фонда, то количество успешных групп сводится к определённому количеству грантов. Не разгуляться», — рассказал Котельников.

Поэтому, как пояснил эксперт, некоторые учёные уезжают из России в поисках возможностей заниматься интересующими их исследованиями в те страны, где готовы поддержать данные проекты. Как отметил Котельников, отток учёных из России происходил на фоне снижения финансирования исследований и научной сферы. Так в 1990-е годы отток усилился на фоне экономических проблем, и, как заметил Котельников, он наблюдается и по сей день.

«И когда финансирование в России немного увеличилось, то это не привело к тому, что ситуация стала конкурентоспособной по сравнению с тем, что предлагали, например, в Японии, Китае или Западных странах. Нужно создавать комфортные условия здесь и сейчас. Люди едут туда, где предоставляется больше условий, финансирования и возможностей для проведения исследований. Чтобы сохранить «умы» в стране, конечно, нужна помощь и заинтересованность государства в развитии исследований», — подытожил учёный.

На другой важный момент в создании комфортных условий для учёного сообщества указала первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По мнению депутата, для учёного сообщества в России, конкретно для молодых исследователей, нужно создать безопасные условия и возможность для отсрочки от призыва на службу, чтобы они могли свободно заниматься наукой.

«Эти люди не видят себя нигде, кроме лабораторий. Они уже служат нашей стране, только на другом фронте — научном. И нам нужно сохранить их на своих местах. Сейчас не хватает закона об отсрочке для кандидатов и докторов наук. Этот закон стал бы знаком того, что в России действительно ценят и уважают работу учёных. Проект такого закона я внесла в Госдуму ещё прошлой осенью, но до сих пор он не ушёл дальше комитета обороны», — отметила Горячева.

По мнению депутата, учёные сейчас уезжают преимущественно не из-за заработка и поиска средств для своих проектов, а из-за ощущение нестабильности для молодых людей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин назвал главные элементы технологического суверенитета России. Глава государства уточнил, что для этого нужны собственное оборудование, программное обеспечение и кадры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с президентом рассказал об инструментах государственной поддержки молодёжи. По его словам, одна из таких мер ― программа мегагрантов.

В 2022 году прошёл девятый конкурс на получение мегагрантов, из 44 стран поступило 293 заявки. По итогу отобрали 30 победителей из 18 стран. Несмотря на сложности, все выразили готовность к научному сотрудничеству. В настоящее время в 13 субъектах создаются подобные программы и лаборатории. До 2024 года планируется создать порядка 900 лабораторий. Они являются прекрасным инструментом для привлечения молодёжи в науку, считает глава ведомства.

В январе из исследования «Ростелекома» по глобальным трендам цифровизации стало известно, что Россия находится на 14-м месте в двадцатке стран с самыми развитыми цифровыми технологиями. При этом РФ вошла в десятку лучших государств по изобретательской и научной активности в сфере квантовых технологий, робототехники и по искусственному интеллекту.