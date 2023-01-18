Москва, 18 января, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Российская Федерация заняла 14-ю строчку в топ-20 государств по развитию цифровых технологий. Это указано в исследовании «Ростелекома» по глобальным трендам цифровизации с 2021 по 2022 год, которое было представлено на пресс-завтраке АНО «Цифровая экономика».

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровая экономика

Согласно данным компании, первую строчку в рейтинге занял Китай, на втором месте разместились США, далее идет Индия, затем Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, замыкают десятку лидеров Франция и Испания.

Уточняется, что Германия расположилась за 11-м месте, вслед за ней идут Италия и Бразилия. Россия заняла 14-ю строчку.

Отмечается, что Российская Федерация вошла в топ-10 государств по изобретательской и научной активности в сфере квантовых технологий, робототехники и по искусственному интеллекту.