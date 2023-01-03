Москва, 3 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал об инструментах государственной поддержки молодёжи, сообщает 3 января пресс-служба Кремля.

Алексей Бабушкин/ТАСС Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с президентом России Владимиром Путиным

По словам Фалькова, одной из мер поддержки молодых людей является программа мегагрантов.

В 2022 году прошёл девятый конкурс на получение мегагрантов, из 44 стран поступило 293 заявки. По итогу отобраны 30 победителей из 18 стран. Несмотря на сложности, все выразили готовность к научному сотрудничеству.

В настоящее время в 13 субъектах создаются подобные программы и лаборатории. До 2024 года планируется создать порядка 900 лабораторий. Они являются прекрасным инструментом для привлечения молодёжи в науку, считает глава ведомства.

«Сегодня мы имеем 740 таких лабораторий. Каждая лаборатория — это минимум 10 рабочих мест для молодёжи. Это ещё и возможность проявить себя», — добавил Фальков.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что учёных нужно активнее привлекать к решению госзадач, и призывает активнее вовлекать молодёжь в сферу исследований.

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