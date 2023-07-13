Москва, 13 июля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 июля назвал главные элементы технологического суверенитета России и призвал к развитию собственных компетенций в критически важных отраслях развития.

Сергей Карпухин/ТАСС

«На тех областях, которые являются критическими для развития страны, и где мы в обязательном порядке должны, именно должны обладать собственными компетенциями. При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка», — заявил глава государства во время выступления на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Путин отметил, что речь идёт в том числе о собственном оборудовании, программном обеспечении, элементной базе и непосредственно работающих со всем этим кадрах. Для этого также необходимо перевести экономику и социальную сферу на новые принципы работы. Принципиальным в этом вопросе президент назвал участие органов власти и внедрение принципов управления на новых больших данных.

«Эффект, как мы рассчитываем, будет в полном смысле комплексным, мультипликативным», — сказал он.

Глава государства заявил, что речь идёт о кратном повышении качества управления и производительности труда.

Помимо этого российские лидер сообщил о намерении России расширять научные альянсы с другими государствами. Так, Путин упомянул, что в рамках российского председательства в БРИКС в следующем году РФ обсудит с партнёрами проекты по ряду значимых сфер, среди которых — передовые технологии вычислений, разработки, хранения и передачи данных.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин обсудит этот вопрос на форуме совместно с российскими учёными. Мероприятие станет стартом серии ежегодных мероприятий, посвящённых инновациям технологического развития России.

Из исследования «Ростелекома» по глобальным трендам цифровизации ранее стало известно, что Россия находится на 14-м месте в двадцатке стран с самыми развитыми цифровыми технологиями. При этом страна оказалась в десяти лучших государствах по изобретательской и научной активности в сфере квантовых технологий.