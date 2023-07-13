Москва, 13 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. В России возобновят программу мегагрантов для исследователей. Об этом 13 июля в ходе пленарного заседания форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» заявил президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства поручил продлить программу мегагрантов для учёных, повысить их размеры и сроки реализации проектов. Он подчеркнул, что программу необходимо запустить в короткие сроки.

Также Путин поручил правительству и Госдуме предусмотреть финансирование до 2026 года возобновлённой программы.

Российский лидер добавил, что в рамках этой программы окажут поддержку тем учёным, которые уехали из России, но решили вернутся на Родину.

«Я не раз встречался с нашими соотечественниками, которые трудятся в зарубежных университетах и исследовательских центрах… Многие хотят работать в России, участвовать в значимых исследовательских проектах, в том числе ставя вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов», — сказал Путин.

По словам президента, в рамках этой программы за пять лет учёный должен получить на свой проект в общей сложности полмиллиарда рублей — при условии, если он готов работать в России на постоянной основе.

Конкурс научных мегагрантов от правительства учредили в 2010 году. Он проводится с целью привлечения ведущих учёных в российские вузы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с президентом рассказал об инструментах государственной поддержки молодёжи. По его словам, одна из таких мер ― программа мегагрантов.

В 2022 году прошёл девятый конкурс на получение мегагрантов, из 44 стран поступило 293 заявки. По итогу отобраны 30 победителей из 18 стран. Несмотря на сложности, все выразили готовность к научному сотрудничеству.

В настоящее время в 13 субъектах создаются подобные программы и лаборатории. До 2024 года планируется создать порядка 900 лабораторий. Они являются прекрасным инструментом для привлечения молодёжи в науку, считает глава ведомства.