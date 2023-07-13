Москва, 13 июля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Многие уехавшие за рубеж отечественные учёные хотят вернуться на Родину и российские власти полностью поддерживают такую возможность. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании первого Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Александр Казаков/РИА Новости

«Многие [уехавшие российские учёные] хотят работать в России, участвовать в интересных, значимых исследовательских проектах. В том числе ставят вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов, которые как раз и позволяют собирать сильные исследовательские команды решать интересные научные задачи. Данное предложение полностью поддерживается», — сказал он.

Глава государства поручил правительству и Госдуме внести в федеральный бюджет на плановый период до 2026 года необходимое финансирование для этой программы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин указал, что ведущимся в России фундаментальным исследованиям необходимы меры поддержки. Он поручил также увеличить объёмы финансирования таких исследований.

До этого глава государства заявил, что надеется на то, что молодые российские ученые будут действовать смело, и даже дерзко и решительно. Президент уточнил, что перед ними стоят огромные задачи.